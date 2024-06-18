دعاء للزوجة بالصحة والعافية.. ودار الإفتاء: أمر محمود

دعاء للزوجة من الأمور المستحب فعلها لأنها من الأفعال التي تقرب بين الزوج وزوجته وتظهر ما يكنه لها من محبة وتقدير، كما أن الدعاء له فضل كبير، وورد في السنة النبوية المطهرة فضل الدُّعاء فجاء عن النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»، ثم قرأ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾.

دعاء للزوجة الغالية

وقالت دار الإفتاء المصرية إن الدعاء عبادة مشروعة ومستحبة لِما فيه من التضرع والتذلّل والافتقار إلى الله تعالى، وقد حثَّنا الله تعالى عليه وأوصانا به؛ حيث قال سبحانه: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾، ولفتت الإفتاء إلى أن دعاء للزوجة الغالية بالصحة والعافية لا بأس به وهو أمر محمود، ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها:

اللهم اشفِ زوجتي واحمِها من كل سوء واحرسها برعايتك الواسعة.

اللهم ألبس زوجتي لباس الصحة والعافية، واحرسها من كل مكروه.

يا حافظ يا قيوم، احفظ زوجتي واجعل صحتها دائمة، وارزقها العافية في جميع أحوالها.

اللهم اشفِها شفاءً لا يغادر سقماً، وارزقها الصحة والعافية يا أرحم الراحمين.

يا رب، اجعل زوجتي في حفظك وعنايتك، واحفظها برحمتك من كل مكروه وسوء.

صيغ مختلفة في الدعاء للزوجة

ومن صيغ الأدعية المختلفة التي يمكن الاستعانة بها في دعاء للزوجة:

يا رب، ارزق زوجتي صحة دائمة وعافية تملأ قلبها بالسرور والراحة.

اللهم اشف زوجتي واحمها من كل مكروه، واجعلها برحمتك في حفظك ورعايتك.

يا حافظ، احفظ زوجتي من كل شر وسقم، وارزقها صحة تسعدها وتسعد قلبي.

اللهم ارزق زوجتي الشفاء العاجل والعافية الدائمة، واجعلها دائماً في أتم الصحة والسعادة.

يا رب، اجعل صحة زوجتي نعمة مستدامة، واحمها برحمتك واستجب دعائي لها بالسلامة والعافية.