محافظ كفر الشيخ ونائبه يؤديان واجب العزاء في سكرتير عام المحافظة

قدم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، واجب العزاء لأسرة الراحل اللواء تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، الذي وافته المنيّة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

المحافظ: اللواء تامر سعيد كان مثالًا للقيادي المخلص

وقال المحافظ، إنّ اللواء تامر سعيد كان مثالًا للقيادي المخلص الذي بذل جهودًا كبيرة في خدمة المحافظة وأهلها، وأفنى حياته في سبيل خدمة الوطن والمواطن، سائلًا الله أنّ يتغمده بواسع رحمته في هذه الأيام المباركة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وكان اللواء تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، توفي الأحد الماضي، عن عُمر ناهز 53 عامًا، إثر وعكة صحية مفاجئة، أثناء قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرته بالقاهرة.

معلومات عن اللواء تامر سعيد

واللواء تامر سعيد من مواليد 1971 بمحافظة القاهرة، عمل مديرًا عامًا للمصايف في محافظة الإسكندرية، ومديرًا لمكتب اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية الأسبق، ومديرًا عامًا لمكاتب محافظي البحر الأحمر والوادي الجديد، ثم ترأس حي الجمرك، يليه رئاسة مدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية، ثم عمل سكرتيرًا عامًا لمحافظة مطروح، ثم سكرتيرًا عامًا لمحافظة الإسماعيلية، وسكرتيرًا عامًا لمحافظة قنا، لينتهي به المطاف سكرتيرًا عامًا لمحافظة كفر الشيخ.