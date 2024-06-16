وفاة اللواء تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ

توفي اللواء تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن عُمر ناهز 53 عاماً، إثر وعكة صحية مفاجئة، أثناء قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرته بالقاهرة.

معلومات عن اللواء تامر سعيد

واللواء تامر سعيد من مواليد 1971 بمحافظة القاهرة، عمل مديراً عاماً للمصايف في محافظة الإسكندرية، ومديراً لمكتب اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية الأسبق، ومديراً عاماً لمكاتب محافظي البحر الأحمر والوادي الجديد، ثم ترأس حي الجمرك، يليه رئاسة مدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية، ثم عمل سكرتيراً عاما لمحافظة مطروح، ثم سكرتيراً عاماً لمحافظة الإسماعيلية، وسكرتيراً عاماً لمحافظة قنا، لينتهي به المطاف سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ ينعى اللواء تامر سعيد

ومن جانبه، نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والقيادات التنفيذية، وجميع العاملين بديوان عام المحافظة، ببالغ الحُزن والأسى السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ.

ومن المقرر أنّ يُشارك العديد من القيادات التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ في تشييع جنازة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، وتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد.