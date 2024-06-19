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بريطاني يطلب تعويض 5 ملايين إسترليني من «آبل».. رسائل محذوفة تسببت في طلاقه

كتب:

أنس سعد
02:30 ص | الأربعاء 19 يونيو 2024
شركة آبل

شركة آبل

دعوى قضائية قدمها رجل أعمال بريطاني، مطالبا فيها بتعويض 5 ملايين جنيه استرليني من شركة آبل الأمريكية، حيث كان يخون زوجته من هاتف آيفون، واكتشفت الزوجة الأمر رغم قيامه بحذف الرسائل، وفقا لما جاء في صحيفة التايمز.

البداية كانت عندما عثرت زوجة رجل الأعمال على رسائل محذوفة، أرسلها الزوج إلى بائعات هوى، من خلال تطبيق iMessage على هاتفه الآيفون، ورغم عدم الإفصاح عن هويته، إلا أن زوجته اكشتفت هويته.

الزوج تحدث للصحيفة البريطانية، أنه لم يذكر أي معلومات عن نفسه في الرسالة التي أرسلها، ورغم حذفه للرسائل، إلا أن زوجته قراته من خلال جهاز iMac الخاص بالعائلة، كما عثرت على رسائل أخرى منذ عدة سنوات، وتفاقمت المشكلة بينهما حتى وصلا إلى الطلاق.

يؤكد رجل الأعمال في تصريحاته للصحيفة، أن الطلاق عملية مرهقة، خاصة في حالة وجود أطفال، مشيرًا إلى أن الشركة الأمريكية هي من تسببت في طلاقه من زوجته، بعد أن أخبرته بحذف الرسائل ونجحت زوجته في العثور عليها.

وفي الوقت الحالي يسعى رجل الأعمال للحصول على مبلغ 5 ملايين جنيه استرليني، من الشركة الأمريكية آبل، مدعياً أن الشركة لا توضح للعملاء أن الرسائل المحذوفة يمكن رؤيتها من خلال أجهزة أخرى فضلاً عن الهاتف، وهو ما نجحت زوجته في كشفه.

كما يرى محامي رجل الأعمال، أن شركة آبل لم تكن واضحة مع المستخدمين فيما يخص الرسائل المرسلة والمستقبلة، فعندما يتم حذفها تختفي من الهاتف، لكن تظهر في الأجهزة الأخرى.

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بقلم أنس سعد