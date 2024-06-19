ناقد فني: عادل إمام تعايش مع كل الأجيال وورث خفة دمه من جده

قال الناقد الفني أشرف غريب، إن الفنان عادل إمام من مواليد الأربعينيات، وتعود جذوره إلى إحدى القرى بمحافظة الدقهلية، وجده كان «بقال القرية» وكان يمتلك خفة دم كبيرة أورثها للزعيم عادل إمام.

وأوضح أن الزعيم عادل إمام، عرف حياة الريف وانتقل إلى المدينة ليسكن بحي الخليفة الشعبية، وبعدها انتقل للحلمية ليدرك الإرث الشعبي وتعلم لعب الكورة في الشارع.

عادل إمام منغمس في المجتمع

وتابع «غريب»، خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة دي إم سي، وتقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس: «دائمًا ما يحب أن يكون وسط الجمهور وهو شخص متعايش مع كل الأجيال ومنغمس في المجتمع».

وأشار الناقد الفني أشرف غريب، إلى أن الفنان عادل إمام دائمًا متغلغل وسط الجمهور، قائلًا: «محمي بالجمهور ومن وسطهم».