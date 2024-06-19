أحمد عز بعد فيلم ولاد رزق 3: الإيرادات لا تعنيني.. والأهم تقديم أعمالا «تعيش»

قال الفنان أحمد عز إنَّه حريص جدًا على تقديم أعمال فنية «تعيش» ولا يهمه الظهور والتواجد على الساحة فقط، ومن ثم تعد الأفلام التي يطل من خلالها على جمهوره «متعوب فيها» وبُذل من أجلها الكثير من الجهد في جميع مراحل التحضير.

إيرادات أولاد رزق 3

ويعيش النجم أحمد عز حالة كبيرة من النجاح والتألق خلال هذه الأيام بالتزامن مع عرض فيلم ولاد رزق 3 بدور السينما، إذ يُسجل يوميًا أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وتجاوز إجمالي إيراداته في أيام قليلة الـ80 مليون جنيه.

تاريخ سينمائي

وأوضح أحمد عز في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه يشعر بالامتنان لما يقدمه وكذلك الفخر والاعتزاز باختياراته وأفلامه الموجودة حاليًا بمكتبة السينما خصوصًا أنّها «جيدة الصنع» لما بذله فيها من تعب.

وشدد على أنَّ كل ما يعنيه في مشواره الفني تقديم أفلامًا «تعيش» ويكون لها تاريخ كبير وليس مجرد النظر إلى أرقام الإيرادات فقط أو ماذا حقق الفيلم في شباك التذاكر؟

فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3 من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ونسرين أمين، وكريم قاسم، وآسر ياسين، وإياد نصار، وسيد رجب، ومحمد لطفي، وأسماء جلال، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.