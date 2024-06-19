كيف يمكنك الاستعلام عن المعاش المنصرف عبر منصة مصر الرقمية؟.. اتبع 5 خطوات

أتاحت منصة مصر الرقمية العديد من الخدمات للمواطنين الذين يرغبون في الحصول على الخدمات، دون إهدار الوقت في المصالح الحكومية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الخاصة بالتحول الرقمي.

العديد من الخدمات لأصحاب المعاشات

ويُمكن للمواطنين من أصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم 11 مليون مواطن الحصول على العديد من الخدمات، من بينها الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف عبر منصة مصر الرقمية.

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» خطوات الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف عبر منصة مصر الرقمية.

- في البداية يجب أن يكون للشخص حساب على منصة مصر الرقمية يحمل بياناته الشخصية.

- الدخول على موقع مصر الرقمية من خلال الرابط التالي: https://digital.gov.eg/categories.

- اختيار أيقونة التأمين الاجتماعي.

- بعد ذلك تظهر العديد من الأيقونات يختار الشخص الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

- بعد اتباع كل الخطوات السابقة يستطيع صاحب المعاش أو المستحقين الاستعلام عن المعاش المنصرف.