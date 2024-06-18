يقترب موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024 في السعودية، والتي بدأت منذ يوم عرفة الموافق 15 يونيو الجاري، بحسب ما حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024 في السعودية

ووفق موقع «سبق» السعودي، فإنّ موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024 في السعودية سيكون الثلاثاء 18 يونيو، على أن يعود الدوام بداية من غد الأربعاء، وذلك اعتمادا على بيان وزارة الموارد البشرية السعودية، والتي أكدت أنّ إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي 4 أيام.

وذكرت الوزارة في منشور عبر حسابها بـ«إكس»، أنّ الإجازة ستبدأ من يوم عرفة الموافق السبت 15 يونيو 2024 وتستمر مدة 4 أيام، لافتة إلى مراعاة حالات التداخل المنصوص عليها بالمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

تحذيرات لحجاج بيت الله الحرام

وفيما يتعلق بحجاج بيت الله الحرام، حذّر المركزُ الوطني للأرصاد السعودي، ضيوفَ الرحمن من التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة بارتفاع درجات الحرارة، موضحا أنّ ذروة ارتفاع درجات الحرارة بين الثانية عشرة ظهرًا والثالثة عصرًا.

واتَجه حجاج بيت الله الحرام إلى منشأة الجمرات في ثاني أيام التشريق لرمي الجمرات، بحسب ما كشفت صحيفة «سبق»، والتي أظهرت لقطات فيديو للحشود بجسر الجمرات.