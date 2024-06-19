«القومي للتغذية» يكشف عن قائمة أطعمة بسعرات حرارية عالية.. احذرها في العيد

كشف المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان، عبر صفحته الرسمية بفيس بوك، عن الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية خلال فترة عيد الأضحى، للحذر منها تجنبا لمشكلات المعدة وزيادة الوزن.

أكلات تحتوي على سعرات حرارية ودهون عالية

وترصد السطور التالية الأكلات التي تحتوي على سعرات حرارية ودهون عالية، كما يلي.

1- الفتة.

يحتوي طبق 300 جرام مع 2 قطعة لحم على 533 سعرا حراريا، 58 جراما كربوهيدرات، 30 جراما بروتين، 20 جراما دهون.

2- الرقاق.

كل 100 جرام يحتوي على 355 سعرا حراريا، 47 جراما كربوهيدرات، 6 جرامات بروتين، 13 جراما دهون.

3- الكبدة.

كل 100 جرام مطهي يحتوي على 220 سعرا حراريا، 30 جراما بروتين، 8.8 جرام دهون، 8 مليجرامات حديد.

4- الطحال.

كل 100 جرام مطهي يحتوي على 156 سعرا حراريا، 26.4 جرام بروتين، 4.7 جرام دهون، 38.6 مليجرام حديد.

5- المخ المقلي.

كل قطعة في حجم الكف تحتوي على 375 سعرا حراريا، 17 جراما بروتين، 32 جراما دهون.

6- الكوارع.

كل 100 جرام مطهي يحتوي على 135 سعرا حراريا، 20 جراما بروتين، 5 جرامات دهون.