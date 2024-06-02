10 نصائح من «القومي للتغذية» للحفاظ على صحتك.. اهتم بالنظافة

قدم المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددًا من النصائح للمواطنين بشأن سلامة الغذاء.

سلامة الغذاء للمواطنين

وأوضح «القومي للتغذية» النصائح الخاصة بسلامة الغذاء للمواطنين والتي جاءت كالتالي:

1- الاهتمام بالتنظيف من خلال تنظيف الأسطح والأدوات المستخدمة في طهي الطعام.

2- تنظيف الأدوات المستخدمة في طهي الطعام قبل وبعد الاستخدام.

3- عند غسل اليدين يجب دعكها بالماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل ثم التخلص من الصابون بالماء الجاري.

4- عند التسوق يجب الفصل بين منتجات الألبان واللحوم والخضراوات والفاكهة والبيض.

5- استخدام ألواح مختلفة للحوم المطهية أو النيئة أو الخضراوات.

6- افصل بين الأطعمة النية والأطعمة المطهية عند وضعها في الثلاجة وغير ذلك.

7- بعد طهي الطعام، إما أن يؤكل فورًا ويحفظ بالثلاجة أو الفريزر أو يستمر في درجة حرارة أعلى من 65 درجة مئوية، «لا يترك الطعام بعد طهيه أكثر من نصف ساعة خارج الثلاجة».

8- لا يوضع الطعام في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعة واحدة نظرًا لظروف جونا الحار.

9- الاهتمام بنظافة الثلاجة من خلال غسلها وتعقيمها جيدًا كل فترة.

10- لا يفضل إعادة تسخين الطعام مرة أخرى، بالإضافة لطبخ الأكل على درجة حرارة مناسبة واستخدام جهاز قياس الحرارة للطعام.