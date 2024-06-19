4 نصائح من «الصحة» لتجنب الإصابة بالإمساك.. بينها تناول «النعناع»

وجّهت وزارة الصحة والسكان، نصائح مهمة للمواطنين لتجنب الإصابة بالإمساك في عيد الأضحى، وذلك في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة وتجنب السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار بالغة على الجسم.

نصائح مهمة لتجنب الإمساك خلال فترة العيد الأضحي

وعدّدت الوزارة نصائحها لتجنب الإصابة بالإمساك، كما يلي.

- تناول ثمرة خضار أو سلطة مع كل وجبة.

- تناول 2 لـ3 لترات مياه يوميا.

- شرب النعناع المغلي لتقليل الانتفاخ وتحسين حركة الأمعاء.

- الاهتمام بالرياضة ومنها المشي لمدة من 20 إلى 30 دقيقة يوميا.

رفع أعلى درجات الاستعداد بالمستشفيات

وأكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية داخل المستشفيات بالتزامن مع إجازة العيد، مشيرة إلى أنّ الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها بشكل مباشر.