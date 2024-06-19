قبل انتهاء إجازة العيد.. 9 أماكن مناسبة للخروجات الأسرية وبتكلفة رمزية

مع اقتراب انتهاء إجازة عيد الأضحى، تحاول العديد من الأسر استغلال ما تبقى من أيام الإجازة من خلال البحث عن أماكن مناسبة للاحتفال والاستمتاع بأجواء العيد مع العائلة، دون الحاجة لإنفاق الكثير من المال، وفي هذا التقرير، نقدم لكم 9 أماكن للخروجات الأسرية بتكلفة رمزية.

1. حديقة الأزهر

حديقة الأزهر واحدة من أجمل وأكبر الحدائق في القاهرة، تمتد على مساحة كبيرة وتوفر مساحات خضراء شاسعة للجلوس والاسترخاء.

يمكن للعائلات قضاء يوم كامل في الحديقة، والاستمتاع بالهواء النقي والمناظر الطبيعية الجميلة، إضافة إلى ذلك يوجد في الحديقة مناطق مخصصة للأطفال، ما يجعلها وجهة مثالية للعائلات.

2. كورنيش النيل

لا يمكن الحديث عن الخروجات الأسرية دون ذكر كورنيش النيل، الذي يعتبر من أشهر الأماكن في القاهرة للنزهات العائلية، ويمكنكم الاستمتاع بنزهة على ضفاف النيل، وركوب الفلوكة التقليدية، أو الجلوس في أحد المقاهي المنتشرة على طول الكورنيش. وكل هذه الأنشطة بتكلفة بسيطة تجعل كورنيش النيل وجهة مفضلة للعائلات خلال العيد.

3. حديقة الحيوانات بالجيزة

تعد حديقة الحيوانات بالجيزة من أقدم وأكبر حدائق الحيوان في مصر، حيث تضم مجموعة متنوعة من الحيوانات والنباتات.

تعتبر الحديقة مكانًا رائعًا لتعليم الأطفال عن الحياة البرية، إضافة إلى توفير مساحات للجلوس والنزهات.

رسوم الدخول الرمزية تجعلها وجهة ممتازة للعائلات ذات الميزانية المحدودة.

4. المتحف المصري

إذا كنتم تبحثون عن تجربة تعليمية ممتعة، فالمتحف المصري في ميدان التحرير هو المكان المثالي، يث يضم المتحف مجموعة كبيرة من الآثار المصرية القديمة التي تتيح للأطفال والكبار التعرف على تاريخ مصر العريق.

الدخول بتكلفة معقولة، ويمكنكم قضاء يوم كامل في استكشاف المعروضات المختلفة.

5. برج القاهرة

يوفر برج القاهرة إطلالة بانورامية رائعة على مدينة القاهرة، ما يجعله مكانًا مميزًا للزيارة خلال العيد، ويمكنكم الصعود إلى قمة البرج والاستمتاع بالمناظر الخلابة والتقاط الصور التذكارية.

سعر التذكرة معقول للغاية، ويعتبر البرج مكانًا رائعًا للعائلات التي ترغب في تجربة مختلفة وممتعة.

6. شاطئ المعمورة بالإسكندرية

إذا كنتم تفضلون قضاء العيد على البحر، فشاطئ المعمورة في الإسكندرية هو الخيار الأمثل، ويتميز الشاطئ بنظافته وجماله، ويوفر أماكن للجلوس والاسترخاء والسباحة، وتكلفة الدخول رمزية، ما يجعله وجهة مناسبة للعائلات التي تبحث عن يوم مميز على الشاطئ دون إنفاق الكثير من المال.

7. حديقة الفسطاط

تعتبر حديقة الفسطاط من الأماكن الرائعة للنزهات العائلية في القاهرة، وتوفر الحديقة مساحات خضراء واسعة ومناطق لعب للأطفال، إضافة إلى بحيرة صناعية يمكنكم الاستمتاع بركوب القوارب فيها. الدخول بتكلفة رمزية، ما يجعلها وجهة مثالية لقضاء يوم ممتع مع العائلة.

8. جزيرة الدهب

تقع جزيرة الدهب في نهر النيل بالقاهرة، وهي من الأماكن الهادئة والمناسبة للاسترخاء بعيدًا عن ضجيج المدينة، ويمكنكم الاستمتاع بنزهة في الطبيعة، وركوب الدراجات أو القوارب، وقضاء وقت ممتع مع الأسرة، كما أنّ الدخول مجاني ما يجعلها وجهة اقتصادية ومميزة.

9. قصر البارون

إذا كنتم تبحثون عن تجربة تاريخية فريدة، فإنّ قصر البارون في منطقة مصر الجديدة هو المكان المثالي. يمكنكم استكشاف القصر والتعرف على تاريخه المميز. الدخول بتكلفة معقولة، ويعد القصر مكانًا رائعًا لالتقاط الصور التذكارية وقضاء وقت ممتع مع الأسرة.

في النهاية، هناك العديد من الأماكن الجميلة والمناسبة للخروجات الأسرية بتكلفة رمزية في مصر، ما يتيح للجميع الاستمتاع بأجواء العيد وقضاء وقت مميز مع العائلة دون الحاجة لإنفاق الكثير من المال.