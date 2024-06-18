محافظ القاهرة: حملات لمنع مخالفات البناء في إجازة العيد

وجّه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بالتصدي بحسم لأي محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى في البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائم بها وإزالتها على الفور.

إيقاف محاولة للبناء المخالف وإزالة المخالفة في المهد

تمكنت الأجهزة التنفيذية في حيي عابدين والسلام ثان، من إيقاف محاولة للبناء المخالف وإزالة المخالفة في المهد، وإيقاف أعمال بناء مخالف بالعقارات 7 شارع إسماعيل عطية، و5 شارع إسماعيل رأفت، و4 شارع المتنبي بحدائق القبة، وتم رفع الشدات الخشبية وإزالة البناء المخالف ومصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما أوقفت الأجهزة التنفيذية بحي الساحل أعمال مبانٍ وإزالة فورية في المهد لحوائط أعلى سطح العقار رقم 75 ب مساكن فيكتوريا والتحفظ علي المعدات، وإيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار 4 شارع المهندس بالشيخ رمضان وازالة حوائط في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية

وأكد محافظ القاهرة استمرار رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال اجازة العيد مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها، مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.