شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-6-2024 مقابل الجنيه المصري، استقرارا في مختلف البنوك المصرية، حيث سجل 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصر

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار الدولار اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

كما سجل سعر الدولار اليوم 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بينما سجل سعر الدولار اليوم 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجل سعر الدولار اليوم 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار اليوم 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.