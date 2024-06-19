«إنفيديا» تتخطى عمالقة شركات التكنولوجيا وتصبح الشركة الأعلى قيمة عالم

أصبحت شركة إنفيديا - واحدة من أكبر الشركات إنتاجا لمعالجات الرسومات وبطاقات العرض المرئي ومجموعات الشرائح للكومبيوتر وأنظمة ألعاب الفيديو- هي الشركة الأعلى قيمة سوقية لأسهمها في العالم.

ومع ارتفاع قيمة أسهم شركة «إنفيديا» بشكل كبير، تفوقت بذلك على عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت، مع مواصلة معالجاتها المتطورة لعب دور مركزي في سباق للسيطرة على سوق الذكاء الاصطناعي.

ارتفاع قيمة أسهم «إنفيديا» بنسب 3.5%

وارتفعت أسهم شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق بنسبة 3.5% إلى 135.60 دولار، مما رفع قيمتها السوقية إلى 3.341 تريليون دولار، بعد أيام فقط من تجاوز شركة أبل مصنعة هواتف آيفون لتصبح ثاني أكبر شركة من حيث القيمة.

بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم شركة مايكروسوفت 3.325 تريليون دولار مع انخفاض أسهمها 0.2%، كما انخفض سهم أبل 1.3%، لتصل قيمتها إلى 3.278 تريليون دولار.

شركة إنفيديا تمتلك حوالي 80% من سوق رقائق الذكاء الاصطناعي

وتمتلك شركة إنفيديا حوالي 80% من سوق رقائق الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مراكز البيانات، وهي شركة اثبت وجودها مع تسابق مع عمالقة شركات التكنولوجيا OpenAI ومايكروسوفت وألفابيت وأمازون وميتا، وغيرها لاقتناص المعالجات اللازمة لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيل أعباء العمل الكبيرة بشكل متزايد، وفقاً لما ذكرته شبكة «CNBC».