«مناخ الزراعة» يعلن موعد بداية الصيف رسميا.. باق ساعات

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن فصل الصيف سيبدأ غدا الخميس، ليستمر 93 يومًا و15 ساعة و53 دقيقة، إذ تكون الشمس عمودية على مدار السرطان.

موجات حارة قوية في مصر

أضاف أنه خلال الصيف ستكون السيطرة لـ منخفض الهند الموسمي في المقام الأول، والذي يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق وغرب إيران، ويسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، ولكن أقل حدة عن جيرانها بفضل موقعها الجغرافي ومرور منخفض الهند الموسمي على البحر المتوسط، إذ يحدث تعديل للكتله الهوائية في درجة حرارتها، ولكن تزداد نسب الرطوبة، ما يحدث في الجزء الشمالى من مصر أما بالنسبة لجنوب الصعيد، فيكون مصدره من على شبه الجزيرة العربية مرورًا بالبحر الأحمر الذي تزيد حرارته أعلى بكتير من البحر المتوسط فتنتقل الكتلة بخصائصها الحارة القوية، ويكون الطقس شديد الحرارة في الصعيد دائما طوال الصيف، وتكون الحرارة حول 44 درجة معظم الصيف.

تأثير منخفض الهند الموسمي

وتابع أن منخفض الهند الموسمي الضخم يؤثر على ثلاثة قارات هي أسيا وأفريقيا وأوروبا، ويبدأ في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهر يونيو ويوليو، ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر، ويتلاشى تمامًا في أكتوبر.

وأوضح أن هذا المنخفض يلعب دورًا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند و جنوب شرق أسيا، ويؤدي هذا المنخفض إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ50 درجة مئوية في أغلب الصيف.