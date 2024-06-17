مطار العلمين يواصل استعداداته لاستقبال موسم الصيف لهذا العام (فيديو)

عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «مطار العلمين يواصل استعداداته لاستقبال موسم الصيف لهذا العام تزامنا مع انطلاق مهرجان العلمين 2024».

وجاء في التقرير: «من قرب من سواحل البحر الأبيض المتوسط، وفي الشمال الغربي لمصر، وعلى بعد 12 كم من منطقة الضبعة، يتألق مطار العلمين بموقعه المتميز الذي يخدم مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي».

تطوير مطار العملين

وأضاف: «وتولي القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا للنهوض به ليتكامل مع خطة التنمية الشاملة 2030، حيث شهد مطار العلمين أعمال تطوير شملت زيادة طاقته الاستيعابية لتصل طاقته الكلية إلى مليون راكب سنويًا».

وأردف: «كما تمت إنارة الممرات بمنظومة جديدة ورفع كفاءة ساحة انتظار السيارات لتستوعب 400 سيارة و150 أتوبيس، يتمتع المطار بتصميم حديث من الخارج يمتاز بالأناقة والبساطة».

وفود النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء

واختتم: «كما نجد من الداخل استخدامات فنية للإضاءة والألوان، بالإضافة للتصميم الواسع والمفتوح مما يعزز الراحة النفسية للمسافرين، كما يستعد المطار لاستقبال وفود النسخة الأولى من فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، والذي تشارك في فعالياته أكثر من 250 شركة عالمية وإقليمية».