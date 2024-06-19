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«الإسكان»: 381 مشروعا جاهزا في كفر الشيخ والغربية ودمياط ضمن حياة كريمة

كتب:

أيمن حمزة
10:27 ص | الأربعاء 19 يونيو 2024
الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان

الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان

أعلنت وزارة الإسكان الانتهاء من تنفيذ 381 مشروعًا في مراكز مطوبس (كفر الشيخ) وزفتى (الغربية) وكفر سعد (دمياط)، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وبينت وزارة الإسكان أنَّ المشروعات تشمل إنشاء مجمعات خدمات للمواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، ورفع كفاءة مراكز الشباب، والكباري، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت التضامن الاجتماعي، وشبكات الكهرباء والإنارة، والطرق، وعمارات سكن كريم.

ولفتت إلى أنَّه تمّ إطلاق التيار الكهربائي في 96 قرية، وجار العمل في 4 قرى أخرى، فضلا عن  تنفيذ 26 مجمع خدمات للمواطنين، و26 مجمعًا للخدمات الزراعية، و71 مركز شباب، و27 وحدة إسعاف، و45 مشروع إنشاء ورفع كفاءة لوحدات صحية ومراكز طبية.

وأوضحت أنَّه جرى الانتهاء من 54 كوبرى ري، و23 مشروعًا لمنشآت اجتماعية، و7 مشروعات عمارات سكن كريم، وجار تنفيذ مشروعات إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى وبين القرى.

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