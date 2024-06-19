طرح 25 ألف شقة ضمن «الإسكان الأخضر» لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال أيام

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانبية، لطرح شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل 2024 خلال أيام، كاشفة عن أنّ الطرح الجديد من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يشمل أكثر من 25 ألف شقة ضمن الإسكان الأخضر، وجار تنفيذ 25 ألف شقة إضافية، ليكون إجمالي شقق الإسكان الأخضر 50 ألف شقة.

أماكن طرح شقق الإسكان الأخضر

وأضافت الوزارة، أنّ شقق الإسكان الاجتماعي المقرر طرحها ضمن «الإسكان الأخضر» خلال أيام، تأتي في المدن التالية.

- مدينة العاشر من رمضان.

- مدينة أسوان الجديدة.

- مدينة العبور الجديدة.

- مدينة حدائق أكتوبر.

- مدينة حدائق العاصمة شرق القاهرة.

الإسكان الأخضر

وعن الإسكان الأخضر، أوضح صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّ مبادرة العمارة الخضراء أو الإسكان الأخضر، أطلقها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية، لبناء وحدات سكنية صديقة للبيئة في مختلف المحافظات، بهدف تقليل استهلاك الطاقة والمياه والانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 50%، فيما تتمتع التجمعات السكنية بانتشار الأشجار والنباتات، كما تساعد المواد المستخدمة في عملية البناء في توفير الطاقة.

طرح شقق سكنية لمختلف الشرائح

ويستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية، لطرح حزمة جديدة من طروحات الإسكان لمختلف الشرائح «الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشروعات فالي تاورز من الإسكان المتميز» وغيرها من الطروحات المزمع الإعلان عنها خلال أيام قليلة، على رأسها الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، بمساحات تتراوح بين 75 إلى 120 مترًا في المدن التالية:

- أكتوبر الجديدة.

- حدائق أكتوبر.

- العاشر من رمضان.

- 15 مايو.

- العبور الجديدة.

- بدر.

- حدائق العاصمة.

- دمياط الجديدة.

- المنصورة الجديدة.

- برج العرب الجديدة.

- المنيا الجديدة.

- بني سويف الجديد.

- أسيوط الجديدة.

- سوهاج الجديدة.

- أخميم الجديدة.

- قنا الجديدة.

- أسوان الجديدة.