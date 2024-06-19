«الصحة» تحدد أفضل طريقة لطهي اللحوم الحمراء: لا تفرطوا في تناولها

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء له مخاطر كبيرة على صحة الإنسان، ومع قدوم عيد الأضحى تصبح اللحوم وجبة أساسية على موائد المصريين، ما دعا وزارة الصحة والسكان للتحذير من الإفراط في تناولها لما له من مخاطر صحية كبيرة، كما بيّنت الطريقة المثالية لطهيها.

الطرق الصحية لطهي وتناول اللحوم

ونصحت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والكبد خلال العيد، محذّرة من أنّ الإفراط في تناولهما قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة وبعض أنواع السرطان.

وشددت الوزارة على أهمية طهي اللحوم بطرق صحية، تتمثل في الشوي أو السلق، كما يلي.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يساعد تقليل تناول اللحوم الحمراء والكبد على تحسين صحة الجهاز الهضمي.

الحفاظ على الوزن

يساعد تقليل تناول اللحوم الحمراء والكبد في الحفاظ على الوزن المثالي.

وينصح بتناول الخضراوات والفواكه؛ نظرا لأنها غنية بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن التي تفيد الصحة، مع ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا.