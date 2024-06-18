3 حدائق لا تفوتك زيارتها في العيد.. إليك الأماكن والأسعار

يفضل الناس قضاء إجازتهم خلال عيد الأضحى المبارك في الحدائق والمنتزهات، ومن أهم الحدائق المناسبة لقضاء وقت ممتع خلال الإجازة، حديقة الأزهر وحديقة الفنون، والحديقة اليابانية العامة بحلوان، ونقدم لكم معلومات مفصلة حول كلٍ منهم وسعر تذكرة الدخول.

حديقة الفنون

تعتبر حديقة الفنون واحة من الجمال التي تقع على ضفاف النيل، وتُعرف أيضًا باسم حديقة المنيل، على جزيرة الروضة الخضراء في قلب القاهرة، وهي من أجمل المتنزهات في القاهرة، وتُتيح للزوار فرصة الاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة والهدوء بعيدًا عن صخب المدينة، ومن أهم مميزاتها:

المساحات الخضراء؛ إذ تتميز الحديقة بمساحاتها الخضراء الواسعة المليئة بالأشجار والنباتات المتنوعة، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للاسترخاء والتنزه.

موقعها المتميز؛ فهي تقع على ضفاف النيل، ما يوفر إطلالات خلابة على النهر وأفق القاهرة.

تضم الحديقة العديد من المرافق الترفيهية.

تُعد حديقة الفنون مكانًا هادئًا بعيدًا عن صخب المدينة، ما يجعلها مثالية لقضاء وقت هادئ مع العائلة والأصدقاء.

تبلغ تكلفة دخول حديقة الفنون 20 جنيها وللأطفال 10 جنيهات، وتقع حديقة الفنون في شارع عبد العزيز آل سعود في المنيل، ويمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق وسائل النقل العام أو المترو عن طريق محطة الملك الصالح أو محطة السيدة زينب.

حديقة الأزهر

تتمتع حديقة الأزهر بالطبيعة الخضراء والأجواء الخلابة، فضلا عن تصميمها المستوحى من الحدائق الإسلامية التاريخية، وموقعها المتميز الذي يتوسط عدة أماكن أثرية، مثل قلعة صلاح الدين، ومصر القديمة، والجامع الأزهر، وهي تشغل مساحة 72 فدانا من الأراضي الخضراء، وتقدم العديد من الخدمات المميزة، وفقا للموقع الرسمي لحديقة الأزهر، وهي كالتالي:

- جولات بالحافلة الكهربائية.

- معرض منتجات الحرف اليدوية.

- منطقة ألعاب الأطفال.

- البازارات والمهرجانات.

- قاعات مؤتمرات.

- إسعافات أولية.

- مناطق انتظار للسيارات.

- عربات للأطفال.

- خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

أسعار تذاكر الدخول

- من السبت إلى الخميس تكون أسعار تذاكر دخول حديقة الأزهر البالغين: 35 جنيها.

- وللأطفال من سنتين إلى 8 سنوات: 25 جنيها.

- يوم الجمعة تبلغ سعر التذكرة للبالغين: 40 جنيها.

- وللأطفال: 30 جنيها.

حديقة حلوان اليابانية

تُعرف أيضًا باسم حديقة كشك الحياة الآسيوي، وهي تقع في حلوان جنوب القاهرة، وتعد من أجمل الحدائق في مصر، فتتميز بتصميمها الفريد المستوحى من حدائق اليابان التقليدية، مما يجعلها ملاذًا هادئًا بعيدًا عن صخب المدينة، كما تضم 44 تمثالًا، وتتوفر في الحديقة أيضا القوارب الصغيرة التي تسير في الممرات المائية والقنوات في الحديقة، ويبلغ سعر تذكرة الدخول إليها 10 جنيهات.