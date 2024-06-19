محافظ المنوفية: توفير 31 وظيفة وتمويل 11 مشروعا بـ8 ملايين جنيه خلال شهرين

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» خلال شهري أبريل ومايو بلغت 31 فرصة عمل بنطاق المحافظة وذلك من خلال تنفيذ 11 مشروعًا بتمويل 8 ملايين جنيه.

وأشار إلى الاستمرار في توفير جميع التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة «مشروعك» وذلك ضمن دعم خطة الدولة في مجال تشجيع الشباب علي العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تسهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

تشجيع الشباب على العمل الحر

ووجه محافظ المنوفية القائمين على البرنامج بضرورة التوسع في تكثيف الحملات التوعوية، ولا سيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم كل التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

متابعة إقامة المشروعات

وأكّد محافظ المنوفية حرصه التام على تقديم جميع أوجه الدعم للتوسع في إقامة العديد من المشروعات من خلال برنامج مشروعك لما يمثله من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات وخلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقرى وأحياء المحافظة، وذلك بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة.