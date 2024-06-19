سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19-6-2024.. استقرار ملحوظ

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19-6-2024 استقرارا ملحوظا في مختلف البنوك، وفقا لآخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 51.41 جنيه للشراء، ونحو 51.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 50.93 جنيه للشراء، ونحو 51.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

استقر سعر اليورو في بنك مصر عند 50.93 جنيه للشراء، ونحو 51.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

لامس سعر اليورو في بنك القاهرة نحو 50.57 جنيه للشراء، ونحو 50.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء نحو 51.31 جنيه للشراء، ونحو 51.66 جنيه للبيع.