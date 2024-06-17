سعر اليورو اليوم الاثنين 17-6-2024 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 17-6-2024، استقرارا ملحوظا في عدد من البنوك المصرية، إذ سجل 51.05 جنيه للشراء، 51.31 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف اليورو اليوم الاثنين 17 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو اليوم 51.31 جنيه للشراء، و51.66 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

كما سجل سعر اليورو اليوم 51.67 جنيه للشراء، 51.76 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

واستقر سعر اليورو اليوم عند 51.05 جنيه للشراء، و51.31 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر اليورو اليوم 50.85 جنيه للشراء، و51.33 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر اليورو اليوم 50.90 جنيه للشراء، و51.31 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر اليورو اليوم 51.42 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.