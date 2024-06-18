سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 18-6-2024

استقرت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-6-2024، حيث سجل 51.05 جنيه للشراء، و51.31 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

وترصد السطور التالية أسعار صرف اليورو اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصرية، وفق آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها عبر الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو اليوم 51.31 جنيه للشراء، و51.66 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

كما سجل سعر اليورو اليوم 51.57 جنيه للشراء، 51.75 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر اليورو اليوم 50.90 جنيه للشراء، و51.31 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر اليورو اليوم 51.42 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

واستقر سعر اليورو اليوم عند 50.93 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر اليورو اليوم 50.85 جنيه للشراء، و51.33 جنيه للبيع في بنك cib.