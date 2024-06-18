رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 18-6-2024

كتب:

سعيد رمضان
08:01 ص | الثلاثاء 18 يونيو 2024
أسعار اليورو اليوم

أسعار اليورو اليوم

استقرت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-6-2024، حيث سجل 51.05 جنيه للشراء، و51.31 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

وترصد السطور التالية أسعار صرف اليورو اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصرية، وفق آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها عبر الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو اليوم 51.31 جنيه للشراء، و51.66 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

كما سجل سعر اليورو اليوم 51.57 جنيه للشراء، 51.75 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر اليورو اليوم 50.90 جنيه للشراء، و51.31 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر اليورو اليوم 51.42 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

واستقر سعر اليورو اليوم عند 50.93 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر اليورو اليوم 50.85 جنيه للشراء، و51.33 جنيه للبيع في بنك cib.

اقرأ المزيد:

أسعار العملات اليوم السبت 13-4-2024.. اليورو بـ51.48 جنيه

أسعار اليورو اليوم السبت 24-2-2024 في مختلف البنوك

أسعار اليورو اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 في البنوك المصرية

أسعار اليورو اليوم السبت 2-12- 2023 في البنوك

أسعار اليورو اليوم الجمعة 17-11-2023.. في البنك المركزي بـ32.92 جنيه
بقلم سعيد رمضان