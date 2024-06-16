سعر اليورو اليوم الأحد 16-6-2024 في البنوك

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 16-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية بالتزامن مع بدء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر العملة الأوروبية في مختلف البنوك المصرية، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.58 جنيه للبيع، و51.41 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 51.03 جنيه للبيع، و51.31 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 51.31 جنيه للبيع، و50.90 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو في بنك القاهرة نحو 50.84 جنيه للبيع، و51.31 جنيه للشراء.