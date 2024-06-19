«الإسكان» تعلن استكمال تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في مختلف المحافظات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استكمال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في مختلف المحافظات، ضمن مشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، مشيرة في بيان صحفي إلى استمرار العمل على إنشاء العديد من المشروعات التي تخدم قطاعات «الصحة، والطرق، والشباب والرياضة، والزراعة والري، والكهرباء، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والإسكان».

وأشارت الوزارة إلى الانتهاء من تنفيذ المشروعات التالية:

المشروعات الصحية

- 27 وحدة إسعاف.

- 45 وحدة صحية.

- 54 كوبرى ري.

- مستشفى مركزي بمركز مطوبس بكفرالشيخ.

المشروعات التنموية

- إنشاء ورفع كفاءة 15 وحدة اجتماعية.

- إنشاء 6 مراكز لتنمية الأسرة.

- إنشاء عمارات سكتية في 7 قرى.

- رفع كفاءة القرى.

- 26 مجمعا للخدمات الزراعية، وتتنوع بين «وحدة بيطرية - جمعية زراعية - مركز تجميع ألبان - مركز إرشاد».

- إنشاء وتطوير 71 مركز شباب.

- توصيل التيار الكهربائي في 96 قرية.

- 26 مجمع خدمات.

وأضافت الوزارة أن العمل مستمر على استكمال باقِ المشروعات في مختلف المراكز والقرى في نطاق محافظات «كفرالشيخ، والغربية، ودمياط»، التي تدخل ضمن مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، مبيّنة أن عدد المشروعات المنفذة تبلغ 502 مشروع.