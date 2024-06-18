«الإسكان» تعلن تطوير حديقة الأزبكية ضمن مشروع إحياء القاهرة التاريخية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تطوير حديقة الأزبكية التراثية، للحفاظ على المكونات الأثرية والأشجار والنباتات التراثية، مثل «شجر الدوم، والكازورينا، ونخل البلح، وشجر الجميز، وفيكس بنجامينا».

وأضافت الوزارة، خلال فيديو توضيحي، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن تطوير حديقة الأزبكية، يشمل أيضًا الحفاظ على التبة التراثية وإعادة إحياء البرجولة التراثية، والنافورة الأثرية، وإحياء مكونات الحديقة وإعادة الشيئ لأصله، وتطوير مبنى نادي السلاح، وأحياء بحيرة الأزبكية والكوبري المعدني، وأسوار الحديقة، والكافتيريات والمطعم الرئيسي، والمساحات الخضراء وأحواض الزهور، والمسرح المفتوح، ورفع كفاءة سنترال العتبة.

استعادة القيمة الجمالية

ويأتي مشروع تطوير حديقة الأزبكية التراثية لاستعادة القيمة الجمالية والمعمارية للمبانِ التراثية بالحديقة، ضمن الاهتمام بإعادة إحياء القاهرة التاريخية لما لها من دور ثقافي وحضاري وسياحي.

وقالت محافظة القاهرة إن حديقة الأزبكية أحد أعرق الحدائق النباتية في مصر، أنشأت عام 1872على يد المهندس الفرنسي «باريل ديشان بك» على مساحة 18 فدانا، وجرى تشجيرها بالأشجار والنباتات النادرة وأُحيطت بسور من البناء والحديد وفتحت بها أبواب من الجهات الأربع.

مقصد لحفلات كوكب الشرق

وأضافت المحافظة، أن الحديقة كانت مقصدًا لحفلات كوكب الشرق أم كلثوم وكبار المطربين المصريين والعرب، فضلاً عن دورها الفني والثقافي، وتميزت بأشجار ونباتات نادرة وكذلك تصميم وتخطيط فريد وحالياً بدأ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بتنفيذ مشروع لتطوير الحديقة بهدف إعادة إحياء طابعها التاريخي، ولما كانت عليه خلال سنوات تألقها الفني والثقافي.