«الإسكان» تعلن سعر المتر في شقق فالي تاورز بحدائق أكتوبر

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح وحدات سكنية جديدة، وهي شقق فالي تاورز بعدد 984 وحدة سكنية كاملة التشطيب، وجاهزة للاستلام الفوري بمشروع valley towers بحدائق أكتوبر، وستعلن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمساحة والأسعار وأسلوب السداد، بكراسة الشروط والمواصفات.

سعر المتر بشقق فالي تاورز حدائق أكتوبر

وقالت مصادر خاصة لـ«الوطن»، إنّ الأسعار المتوقعة لقيمة المتر المربع لشقق فالي تاورز تصل إلى 15 ألف جنيه، مؤكدة أنّ الطرح يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، لتلبية احتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وتبدأ مساحات شقق فالي تاورز المتاحة للحجز من 95 مترًا مربعًا إلى 100 متر مربع، ومن المقرر وفقًا لإعلان وزارة الإسكان، أن يُتاح التقديم لحجز الوحدات السكنية الجديدة بمدينة حدائق أكتوبر، عبر موقع برنامج مسكن بمحور الوحدات على الرابط من هنا

ومن المقرر أنّ يُفتح الرابط لبدء الحجر اعتبارًا من يوم الأحد 30 يونيو الجاري، وأوضحت وزارة الإسكان أنّ الوحدات السكنية المطروحة للحجز بمدينة حدائق أكتوبر، تطل مباشرة على طريق الواحات بالقرب من المتحف المصري، أمام أهرامات الجيزة مباشرة.

كيفية سداد مقدم حجز شقق فالي تاورز

وتلبي الوحدات السكنية الجاري طرحها للمواطنين، رغبات شرائح المجتمع في الحصول على الوحدات السكنية المناسبة، وأكدت وزارة الإسكان أنّ تفاصيل سداد قيمة مقدم الحجز وثمن شقق فالي تاوزر تشمل التالي:

- سداد قيمة جدية حجز الوحدات السكنية الجاري طرحها، وتصل قيمة مقدم الحجز إلى 150 ألف جنيه، إضافة لمبلغ 1000 جنيه مصاريف دفعة واحدة لا تتجزأ.

- استكمال سداد 20% إضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 0,5 % مجلس أمناء من إجمالي قيمة سعر الشقة المراد حجزها، وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية.

- يسدد المستفيد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند استلامها.

- سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند استلامها، وهذا بخلاف سداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط، كما يتم سداد باقي سعر الشقة 70% على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محملة بالفائدة، تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى 2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0,5 % مصاريف تحصيل، يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ إستلام الوحدة السكنية.