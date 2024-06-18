وزير الإسكان: تنفيذ 23 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تنفيذ 23 مشروعًا ضخمًا لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الوادي الجديد، تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير خدمات أساسية تليق بمستوى أهالي المحافظة.

مشروعات مياه الشرب

وتم الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات وهي: محطة مياه جنوب الباويطي، محطة مياه شرق الباويطي، محطة مياه منديشة، ومحطة مياه الدائري.

فيما يوجد 14 مشروعًا قيد التنفيذ وهي: محطة موط، محطة أبومنقار، محطة غرب الموهوب، محطة زراعة 10، محطة الأمان، محطة شمال باريس، محطة مياه 25 يناير بالخارجة، محطة مياه بولاق بالخارجة، محطة مياه الخير والنماء ببلاط، محطة مياه بلاط، محطة مياه الفرافرة، محطة مياه عثمان بن عفان، محطة مياه الجديدة، وإحلال وتجديد شبكة مياه باريس.

مشروعات الصرف الصحي

كما توجد 3 مشروعات قيد التنفيذ وهي: صرف صحي باريس، توسعات معالجة صرف صحي موط، ومحطة معالجة صرف صحي الباويطى والقصر بالواحات البحرية.

وتشمل خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية 25 منطقة ريفية مخدومة حاليًا، يقطنها 62 ألف نسمة (45.4% من سكان الريف)، وجارٍ تنفيذ توصيل الصرف الصحي لـ6 مناطق ريفية أخرى، يقطنها 23 ألف نسمة (16.9% من سكان الريف).

بدوره، أوضح إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنَّ هذه المشروعات تأتي ضمن خطط الدولة لتحسين خدمات البنية التحتية في جميع أنحاء مصر، خاصة في المناطق النائية مثل الوادي الجديد، مؤكّدًا التزام الهيئة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.