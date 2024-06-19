مراجعة ليلة الامتحان في اللغة العربية للثانوية العامة.. اضمن الدرجة النهائية

يستعد طلاب الثانوية العامة 2024 لتأدية امتحان اللغة العربية يوم السبت الموافق 22 يونيو الجاري، وهي واحدة من المواد المهمة بالنسبة للطلاب ويسعون لتحصيل الدرجة النهائية فيها، ويتضمن امتحانها سؤال التعبير بمختلف فنونه، ونقدم لكم تكات للحل، حتى يتمكّن الطلاب من مذاكرته والاستعداد له.

سؤال التعبير في اللغة العربية للصف الثالث الثانوي

وتزامنًا مع استعداد طلاب الثانوية العامة 2024 لتأدية امتحان اللغة العربية بعد أيام قليلة، يمكن الإشارة إلى مختلف فنون التعبير، حتى يتمكّن الطلاب من مذاكرتها وحفظها، والإجابة عليها بشكل صحيح للحصول على أعلى الدرجات فيها، وبحسب محمد صلاح، أستاذ اللغة العربية، فإنّ سؤال التعبير المقالي وفق التعديل الأخير، يُحسب على اكتمال العناصر والتعبير عنها والأسلوب واللغة والإملاء.

تكات حل سؤال التعبير

يجب الالتزام بالتالي عند كتابة التعبير:

استخدم أسلوب سهل أثناء الكتابة.

يفضل الالتزام بترتيب النقاط مع وضع علامات الترقيم في مكانها الصحيح.

لا تخطئ في النحو والإملاء.

احرص على إثراء موضوع التعبير بمعلومات تبين الثروة اللغوية التي لديك.

التزم بعدد الأسطر المطلوبة.

حل سؤال الندوة في التعبير

هي إحدى أشكال التعبير، ولضمان الدرجة النهائية فيها، يجب الالتزام بالتالي، بحسب معلم اللغة العربية:

افهم جيدًا من خلال رأس السؤال الهدف منها والجمهور المستهدف.

الالتزام بعدد الكلمات المطلوب.

التعريف بالغرض من الندوة والمتحدثين الرئيسين الضروري أن يكون في مقدمتها.

استخدام عبارات ترحيبية تثير اهتمام الجمهور منها «إلى شباب الجامعة»، «إلى الأصحاب»، «أبنائنا الطلاب».

الكلمة الإلقائية

قدم «صلاح»، تكات لضمان الدرجة النهائية عند كتابة الكلمة الإلقائية، هي إحدى فنون التعبير في الثانوية العامة وهي:

هي إحدى أشكال التعبير، ويتمّ فيها التعريف بالمناسبة، مثلًا كبيان عن الحضور المنتظم في المدارس.

أبدأ بالسلام مع إلقاء التحية.

ثم استخدام أقول مأثورة يعبر عن أهمية الكلمة.

إذا أخطأت في عناصر الكتابة سوف تقل نصف درجة على كل خطأ.

الرسالة الإعلامية والمناظرة

يجب أن تلتزم فيها بتقسيم الفقرات والحديث حول الموضوع ذاته، وبيان الأطراف المتحدثة.

كتابة البراهين والاثباتات على رسالتك.

الختم بمقوله تناسب الرسالة أو المناظرة.

الحديث الموجه حول موضوع ما

أضاف أنَّه يجب التعريف بفكرة الموضوع.

البدء بكلمة افتتاحية ترحيبية.

كتابة الأدلة والشواهد التي استخدمتها للإقناع بالفكرة.

كتابة خاتمة تبين النتائج المترتبة على فكرتك.

موقف قصصي له مغزى

أوضح معلم اللغة العربية أنَّه يجب كتابة مقدمة تعريفية عن الموقف.

بيان المشاعر التي تسيطر على الموقف.

كتابة مقولة مأثورة تدعم الموقف.

الخاطرة

التعريف بالمكان الذي كتبت فيه.

اظهار المشاعر والحالة المسيطرة عليك.

كتابة نصائح لمن يقرأ خاطرتك.

الاستشهاد بأقوال مأثورة.

التقرير

وأضاف أنَّه عند كتابة التقرير يجب الالتزام بالتالي: