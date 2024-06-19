سورتان للمساعدة على التركيز والمذاكرة لطلاب الثانوية العامة

قراءة القرآن بشكل يومي من العبادات والطاعات والأمور التي يجب على المسلم القيام بها، ويسعى الطلاب لترديد آيات قرانية لمساعدتهم على التركيز في المذاكرة والحفظ وفهم الدروس، خاصةً خلال قرب امتحانات الثانوية العامة.

وخلال التقرير التالي توضح «الوطن»، سورتان في القرآن تساعدان طلاب الثانوية العامة على التركيز.. ما هم؟

سورة تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة

أشارت دار الإفتاء إلى إن قراءة سورة الأعلى تعمل على تقوية الذاكرة وتساعد على الحفظ، «سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى (1) ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ (2) وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ (3) وَٱلَّذِيٓ أَخۡرَجَ ٱلۡمَرۡعَىٰ (4) فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحۡوَىٰ (5) سَنُقۡرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ (6) إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ إِنَّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلۡجَهۡرَ وَمَا يَخۡفَىٰ (7) وَنُيَسِّرُكَ لِلۡيُسۡرَىٰ (8) فَذَكِّرۡ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكۡرَىٰ (9) سَيَذَّكَّرُ مَن يَخۡشَىٰ (10) وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلۡأَشۡقَى (11) ٱلَّذِي يَصۡلَى ٱلنَّارَ ٱلۡكُبۡرَىٰ (12) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحۡيَىٰ (13) قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ (14) وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ (15) بَلۡ تُؤۡثِرُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا (16) وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓ (17) إِنَّ هَٰذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلۡأُولَىٰ (18) صُحُفِ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ (19)"، صدق الله العظيم.

سورة الشرح

سورة الشرح من السور التي يجب أن يعتاد العبد قراءتها لما تأتي به من فرج ووقاية، من الأحزان فهي تشفي من الضيق، كذلك تجعل العبد يتخطى كل العواقب، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: «أَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ (1) وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ (2) ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ (3) وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ (4) فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا (5) إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗا (6) فَإِذَا فَرَغۡتَ فَٱنصَبۡ (7) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرۡغَب (8)»، صدق الله العظيم.