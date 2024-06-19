عشبة شائعة الاستخدام تكافح مرض السكري.. كيف تتحكم في وظيفة الأنسولين؟

تحدث الإصابة بمرض السكري بسبب نقص إفراز هرمون الإنسولين، أو تراجع قدرة الجسم على استخدامه بفعالية، ما يؤدي إلى تراكم الجلوكوز أو السكر في الدم، وفقًا لما ذكره موقع healthline الطبي.

وفي إطار هذا كشفت مجموعة من خبراء الصحة في الهند عن نوع من الأعشاب قد يساعد في الوقاية من مرض السكري، فما هو؟.

التحكم في سكر الدم

أثبتت مجموعة من الدراسات أن نبات الحلبة يساهم في التحكم بنسبة السكر في الدم، إذ تحتوي بذور الحلبة على كمية عالية من الألياف القابلة للذوبان، التي تلعب دورا في خفض مستوى السكر في الدم عن طريق إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، وفقًا لموقع BristolLive.

ساعد دمج 100 جرام من مسحوق بذور الحلبة في الوجبات اليومية للأفراد المصابين بداء السكري من النوع الأول، إلى انخفاض ملحوظ في مستويات السكر في الدم أثناء الصيام، حسب ما كشفته إحدى الدراسات التي أجريت في الهند، كما ساعدت الحلبة على انخفاض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

تحسين وظيفة الأنسولين

في إطار هذا، أكدت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية خلال حديثها لـ «الوطن» أن الحلبة من الأعشاب الغنية بالفيتامينات والمعادن اللازمة لنمو وتقوية الجسم، وأثبتت العديد من الأبحاث مساعدتها في التحكم بمستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، من خلال تحسين وظيفة الأنسولين، وتقليل امتصاص السكر من الأمعاء، إلا أنه ينبغي استشارة الطبيب المعالج قبل استخدام الحلبة في العلاج.

ومن الفوائد الأخرى التي تحققها الحلبة، المساعدة في التقليل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، لأنها تحتوي على الجلاكتومانان، وهو أحد السكريات الطبيعية المعروفة بقدرتها على تعزيز وظائف القلب وصحة الأوعية الدموية.

كما يمكن أن تحافظ الحلبة على مستوى ضغط الدم ضمن معدلاته الطبيعية، كما تساهم في التقليل من الالتهابات لاحتوائها على عدد من المكونات التي لها تأثير مضاد للالتهاب ومضاد للأكسدة بما فيها مركبات الفلافونويد.