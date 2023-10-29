«الصحة» تحذر من علاج الإنفلونزا بالمضادات الحيوية: تدمر البكتيريا النافعة

أصدرت مديرية الصحة في القليوبية، منشورا تحذيريا على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حذرت فيه من خطورة تناول المضادات الحيوية حال الإصابة بالإنفلونزا، مؤكدة أن ما يتداوله البعض من أن المضادات الحيوية فعالة لعلاج الإنفلونزا معلومة خاطئة ومضللة.

المضادات الحيوية لا تعالج الإنفلونزا

وقال الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لـ«الوطن»، إن المضادات الحيوية لا تعالج الإنفلونزا لأن أغلب أسبابها فيروسي ولا يتأثر بالمضادات الحيوية، والتي تُستخدم بالأساس للقضاء على البكتيريا أو إيقاف نموها، والإنفلونزا ناتج عن الإصابة بفيروس وليس بكتيريا.

دواعي استعمال المضادات الحيوية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المضادات الحيوية تُستخدم لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط، وليس لعلاج الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والإنفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.

وأضاف، أن المضادات الحيوية لا تُستخدم في حالات النزلات المعوية إلا النزلات البكتيرية، وهي حالات نادرة جدا يصحبها حرارة عالية وإسهال، مشيرا إلى أن استخدام المضاد الحيوي في حالات النزلات المعوية يدمر البكتيريا النافعة في الأمعاء، ويساعد في تكاثر فطري أو بكتيري ضار ويزيد من فرص الإصابة بالإسهال.

مراكز تطعيم الإنفلونزا الموسمية

يذكر أن مديرية الصحة بالقليوبية أعلنت خريطة أماكن توافر تطعيم الإنفلونزا الموسمية بالمحافظة، كالتالي:

- مكتب صحة رابع بنها، في المركز الطبي العام أمام مستشفى بنها التعليمي.

- مكتب صحة صحة حجازي، بجوار المعهد الديني بجوار محكمة شبرا غرب.

- المركز الطبي بكفرشكر، على الطريق السريع بنها المنصورة الإدارة الصحية القديمة بكفرشكر.

- مركز طبي الشباب بالعبور، إسكان الشباب.

- مكتب صحة الخانكة الأول، في منطقة المثلث بالخانكة.

- مركز طبي بهتيم ثان، الشارع الجديد، على طريق بهتيم.

- مرکز طبي شبين القناطر، في شارع المستشفى الأميري.

- مركز طبي طوخ، في مجلس مدينة طوخ.

- صحة القناطر الخيرية أول بجوار مستشفى القناطر الخيرية المركزي.

- مركز طبي قليوب المحطة، بجوار مستشفى رمد قليوب.

وكانت مديرية الصحة بالقليوبية أكدت، في بيان، أن اللقاح يحمي من الإصابة بالعدوى بنسبة 60%، ومن العدوى الشديدة بنسبة تتجاوز 90%، وأنه آمن وفعال ومهم، ويفضل الحصول عليه من بداية شهر سبتمبر حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.