تراجع جديد في أسعار البترول العالمية خلال تعاملات اليوم.. ما الأسبب؟

حققت أسعار البترول العالمية تراجعا طفيفا في البورصات خلال تداولات اليوم الأربعاء 19-6-2024، وعلى الرغم من التراجع إلا أنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في 7 أسابيع مع موازنة السوق بين المخاوف، بشأن الصراعات المتصاعدة ومخاوف نحو الطلب في أعقاب زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت العالمي 17سنتا لتسجل 85.16 دولار للبرميل بحلول، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا إلى 81.35 دولار للبرميل، بحسب «سكاي نيوز».

ارتفاعات سابقة لأسعار البترول تتحول لانخفاض

وارتفعت أسعار البترول بأكثر من دولار خلال تعاملات أمس، بعد أن أدت ضربة بطائرة مسيرة أوكرانية إلى حريق في مرفأ نفطي بميناء روسي كبير، ومع تصاعد حدة الحرب في منطقة الشرق الأوسط ارتفعت احتمالات تعطل إمدادات نفطية من منتجين رئيسيين.

أسباب تراجع أسعار البترول

وارتفعت أسعار البترول وحققت انتعاشا بقوة خلال الأسبوعين الماضيين، وسط مخاطر من حدوث اضطرابات محتملة في إمدادات النفط بسبب احتمالات تطور وتصاعد الأزمات في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بفلسطين وإسرائيل.

ويبقى الصراع في منطقة الشرق الأوسط أسعار البترول مرتفعة، رغم تجاهل المستثمرين في سوق النفط نقاط الضعف على الجبهة الاقتصادية من مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة التي جاءت أضعف من المتوقع.

وأظهرت بيانات صدرت عن الصين هذا الأسبوع أن النمو في الإنتاج الصناعي في شهر مايو كان أقل من التوقعات لكن مبيعات التجزئة، التي تعكس مستوى الاستهلاك، شهدت أعلى معدل نمو منذ فبراير الماضي.

وزادت مخزونات الخام الأميركية 2.264 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو، حسبما أفادت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام لمعهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.