مراجعات لطلبة الثانوية العامة.. «المختصر المفيد» على صفحات «الوطن» غدًا.. والبداية مع اللغة العربية

تبدأ جريدة «الوطن» غدًا تقديم أولى المراجعات النهائية والشاملة لطلاب الثانوية العامة، على صفحات «النسخة الورقية» تحت عنوان «المختصر المفيد»، والبداية في عدد الخميس مع مادة اللغة العربية.

وتشمل المراجعات تمارين تطبيقية، واختبارات عملية تحاكي الامتحان وأهم الأسئلة المتوقعة، ويقوم على إعدادها كبار المعلمين ممن يمتلكون خبرة واسعة في تدريس المناهج وتحضير الطلاب للاختبارات.

وتقدّم «الوطن» الخدمة استجابة لاحتياجات الطلاب وتطلعاتهم نحو الحصول على مصادر موثوقة ومتكاملة للمراجعة قبل الامتحانات.