الحرارة والفيضانات تقتل 11 شخصًا في الهند خلال أسبوع

تواجه الهند تقلبات شديدة في الطقس تسببت في موجات حارة وانهيارات أرضية وفيضانات، أسفرت عن مقتل 11 شخصا على الأقل هذا الأسبوع، من بينهم امرأة وبناتها الثلاثة دفنوا على قيد الحياة بسبب انهيار أرضي في ولاية بشمال شرق البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العالمية «رويترز».

خسائر بشرية في موجة الحر بالهند

وأوضحت صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية، أنّ العاصمة نيودلهي شهدت أشد لياليها حرارة منذ ست سنوات أمس الثلاثاء، وأبلغت المستشفيات في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة عن وفاة خمسة على الأقل بسبب ضربات الشمس هذا الأسبوع.

وقال مسؤولون إن الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية آسام بشمال شرق البلاد أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل مساء الثلاثاء.

الحر الشديد يستمر في ولايات الهند

وقال سيجو داس، مسؤول إدارة الكوارث بالولاية، إن انهيارا أرضيا دفن امرأة وبناتها الثلاث على قيد الحياة، مضيفا أن منزلهم كان على منحدر، وتوفيا على الفور حوالي منتصف الليل، فيما جرى انتشال الجثث بعد عملية بحث استمرت ثلاث ساعات قام بها رجال الإنقاذ.

ويعاني المليارات في جميع أنحاء آسيا من الحرارة الشديدة هذا الصيف، في اتجاه يقول العلماء إنه تفاقم بسبب تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري.

ومنذ مارس الماضي، ارتفعت درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في دلهي وولاية راجاستان الصحراوية القريبة، في حين سجلت أكثر من ضعف العدد المعتاد لأيام الموجات الحارة هذا الموسم في شمال غرب وشرق البلاد.