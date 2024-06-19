ذبح 3067 أضحية للمواطنين في مجازر الجيزة مجانا خلال إجازة العيد

استقبلت المجازر الحكومية في الجيزة 3067 أضحية من المواطنين والجمعيات خلال أيام عيد الأضحى للذبح داخل المجازر.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إتاحة المجازر مجانا للمواطنين للتسهيل عليهم وتجنب الذبح في الشوارع والطرق حفاظا على البيئة والمظهر العام، لافتا إلى أهمية الذبح في المجازر، وإجراء الفحوصات البيطرية قبل الذبح، وتشمل سلامة اللحوم والنظافة العامة، فضلًا عن خدمة الذبح مجانًا في المجازر الحكومية للأهالي خلال أيام عيد الأضحى.

المتابعات الميدانية بالأحياء والمراكز

وأوضح محافظ الجيزة، أنّ جهود الحملات الرقابية والمتابعات الميدانية في الأحياء والمراكز، أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر سواء للذبح بالمخالفة للشوارع أو لسيارات تجمع وتنقل جلود الأضاحي دون الحصول على التراخيص اللازمة من مديرية الطب البيطري، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

ووجّه محافظ الجيزة باستمرار تكثيف الحملات التفتيشية على محلات الجزارة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، والتأكد من تطبيق اشتراطات الصحة العامة، وسلامة الذبائح، مع مراعاة الاشتراطات البيئية، وفحص الذبائح للتأكد من خلوها من الأمراض، والتأكد من سلامة أدوات الذبح وتقطيع اللحوم.

وكلف محافظ الجيزة باستمرار عمل غرفة عمليات المحافظة الرئيسية ومتابعة غرف العمليات على مستوى الأحياء والمديريات والمرافق العامة والخدمات لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين أثناء إجازة عيد الأضحى.