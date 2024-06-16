محافظة الجيزة ترصد دخول ماكينة الحفر إلى محطة مترو المريوطية

رصدت محافظة الجيزة، عبر منشور على الصفحة الرسمية بمنصّة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دخول ماكينة حفر الأنفاق بمحطة المريوطية، قادمة من محطة «الأهرامات» ضمن المرحلة الأولى للخط الرابع بمترو الأنفاق.

مسار المرحلة الأولى للخط الرابع بالمترو

وكشفت الهيئة القومية للانفاق عن أنّ الخط الرابع يتعبر أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، إذ يمتد مسار المرحلة الأولى للخط الرابع من غرب الطريق الدائري على حـدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة؛ ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد بعد ذلك؛ ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح، وتنتهي المرحلة الأولى للخط بمحطة الفسطاط ، ويبدأ مسار المرحلة الثانية للخط من محطة الفسطاط ثم يمتد المسار مرورا بمجرى العيون ثم يتقاطع مع الخط السادس بمحطة السيدة عائشة (طبقاً للمسار الذي تم الموافقة عليه) ، ثم يمتد المسار مرورا بشارع صلاح سالم ثم طريق النصر وحتى نادى المقاولون العرب ثم مرورا بمدينة نصر ثم إلى القاهرة الجديدة لينتهى فى مركز النقل المجمع شمال تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة / السويس ويبلغ إجمالى طول الخط 42 كم ‏ويشتمل على عدد 39 محطة «37 نفقية - 1 سطحية - 1 علوية»، والمرحلة الأولى «حدود مدينة 6 أكتوبر - ميدان الرماية - الهرم - الملك الصالح - الفسطاط».

المرحلة الأولى تتقاطع مع الخط الثاني للمترو بمحطة الجيزة

وأشارت الهيئة القومية للأنفاق في بيان إلى أنّ المرحلة الاولي للخط الرابع لـ المترو يبلغ طولها (19 كيلومترا)، وتشتمل على 17 محطة متد مسار المرحلة الأولى للخط الرابع من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة؛ ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو ثم يمتد بعد ذلك؛ ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح ثم يمتد حتى محطة الفسطاط، ويربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.