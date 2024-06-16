محافظ الجيزة يؤدي صلاة عيد الأضحى في ساحة مسجد مصطفى محمود

أدى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحة مسجد مصطفى محمود بحي الدقي، وسط جموع من المواطنين ممن توافدوا على ساحة المسجد.

وعقب الصلاة، تبادل محافظ الجيزة التهنئة مع المواطنين في جو يسوده الود والحب، مقدماً التهنئة لمواطني وأهالي المحافظة، داعياً المولى عز وجل أن يكون عيداً سعيداً على الجميع، وأن يديم الله تعالى على مصر نعمة الأمن والاستقرار.

انتظام العمل في مختلف القطاعات الخدمية

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسؤولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة بتكثيف المتابعة والتأكد من انتظام العمل بمختلف القطاعات بالشارع، والتنسيق مع المرافق للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، ورفع درجة الاستعداد بالمزارات والمتنزهات والحدائق ومحيطها لاستقبال المواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف الجهود وعدم السماح بوجود تجمعات لمخلفات القمامة، وتواجد دوريات النظافة علي مدار اليوم مع الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء.

تنظيم عملية الذبح وجمع جلود الأضاحي

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من توافر السلع الغذائية، ومتابعة أعمال رفع الاشغالات والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أولا بأول، وتوقيع العقوبات على المخالفين لقرارات الصادرة الخاصة بتنظيم عملية الذبح وتجميع جلود الأضاحي، مؤكداً أن مجازر المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان حفاظاً على البيئة.

وأكد محافظ الجيزة، ضرورة إحكام الرقابة على المواقف وخطوط السير لسيارات السرفيس.