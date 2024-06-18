محافظ الجيزة يعتمد مخطط المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد بمركز الصف

أصدر أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا هامًا باعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بناحية عرب أبو ساعد بمركز الصف، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التطوير الصناعي في المحافظة.

أهم تفاصيل المخطط

تشمل تفاصيل المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بناحية عرب أبو ساعد بمركز الصف ما يلي:

- تحديد الاشتراطات العامة: الالتزام بالقرار الجمهوري 618 لسنة 2020 وتخصيص 6328 فدانًا للمنطقة.

- الحصول على موافقات جميع الجهات والهيئات والوزرات المعنية.

- الالتزام بالاشتراطات البيئية الخاصة بالمنطقة.

- تحديد الاشتراطات التخطيطية: الالتزام بمسطحات ونسب الأنشطة الواردة بالمخطط التفصيلي.

- منع إقامة أي مباني سكنية داخل قطع الأراضي المخصصة للاستعمال الصناعي.

- التزام جميع المنشآت القائمة بالاشتراطات البيئية.

- تنفيذ استراتيجية الوقاية والمكافحة ضد مخاطر الحرائق.

- تنفيذ شبكات البنية الأساسية طبقًا للأكواد المصرية.

- الحد الأقصى لطول البلوك الصناعي: 350 مترًا.

وتتضمن شروط قطعة الأرض الصناعية ألا تقل واجهتها عن 20 مترًا ولا تزيد عمقها عن ضعفي واجهتها، فيما تتمثل شروط الطرق في عرض لا يقل عن 15 مترًا، مع مراعاة الاتصالية لشبكة الطرق داخل المنطقة، وتوفير ساحات وأرصفة للشحن والتفريغ، ومنع انتظار السيارات داخل المناطق.

وتشمل الخدمات المتوفرة: خدمات صناعية فنية واقتصادية، وورش ومراكز صيانة، وخدمات للتخزين والتسويق والنقل والتفريغ، ومحطات معالجة المخلفات السائلة والصلبة، وإنتاج الطاقة، وخدمات بيئية واجتماعية وصحية وتجارية ودينية وترفيهية ومصرفية، وخدمات أمن وإطفاء وصيانة المباني والأرض والمعرض، ومواصلات سلكية ولا سلكية.

كما يجب مراعاة التشجير حول المنطقة الصناعية، لا تقل المسافة الفاصلة بين المنطقة الصناعية والمناطق السكنية المتاخمة عن 25 مترًا مربعًا، إلى جانب الالتزام باللوحات التنفيذية الخاصة بالمخطط التفصيلي.

الاشتراطات البنائية

وشملت الاشتراطات البنائية أن تتراوح النسبة البنائية من 40% إلى 70% من مساحة الأرض الكلية، ولا يقل ارتداد واجهات المباني من جميع الجهات عن 4 أمتار، ويسمح بارتداد واجهات المباني بمسافة 2.5 مترًا بأراضي الصناعات الصغيرة حتى مساحة 4 آلاف متر مربع، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني، والالتزام بقيود الارتفاع المقررة من الهيئة العامة للطيران المدني، علما بأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة المنوطة باستخراج وتعديل رخص المباني الخاصة بالمنشآت الصناعية، ويسمح بعمل بعض التعديلات المعمارية الفنية غير الجوهرية للرسومات إذا اقتضت الضرورة أثناء التنفيذ، ولا يسمح بعمل بروز من ناحية الجار، ويسمح بعمل بروز على الواجهة الأمامية في حدود الحليات 40 سم، وعمل يافطة باسم المنشأة.

فوائد المخطط

وتتمثل فوائد المخطط في جذب الاستثمارات إذ أنه من المتوقع أن يجذب هذا المخطط استثمارات جديدة إلى المنطقة، مما يخلق فرص عمل، فضلا عن أنَّه سيتمّ تطوير البنية التحتية للمنطقة، بما في ذلك الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي.