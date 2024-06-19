إقبال كبير من المواطنين على مصيف بلطيم والحدائق بكفر الشيخ للاستمتاع بالعيد

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إقبال المواطنين على الحدائق والمتنزهات العامة ومصيف بلطيم، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للزوار فضلًا عن متابعة الأعمال بالمرافق والخدمات والمجازر والمخابز، ومنظومة النظافة ورفع الإشغالات، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وتابع المحافظ، حديقة صنعاء التي شهدت زحامًا شديدًا من أهالي كفر الشيخ والمحافظات المجاورة لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تُعد مقصدًا للعديد من الزوار ومتنفسا ترفيهيا متميزًا، لاحتوائها على أماكن ترفيهية متميزة، إضافة إلى نافورة وشلالات مياه وحمام سباحة وفندق ومطعم متميز، فضلًا عن المسطحات الخضراء بالحديقة.

وتابع نادي وحديقة الخالدين بوسط مدينة كفر الشيخ، حيث يُعد النادي من أهم المشروعات الترفيهية والاجتماعية والخدمية لأهالي المحافظة، ويضم فندقا مميزا للوافدين، وقاعة للأفراح والمناسبات المختلفة تسع 350 فردًا، وقاعات متعددة الأغراض، ومطعما للمأكولات المتنوعة، وكافتيريا وأماكن ترفيهية وحمام سباحة، وغرف تغيير ملابس، وملعب بادل تنس من الطراز الأول، ومنطقة بلاي ستيشن حديثة، وصالة جيم، وصالات ألعاب متنوعة تناسب جميع الأعمار.

إقبال على حديقة الأسرة والطفولة بدسوق

وتوافد آلاف المواطنين على حديقة الأسرة والطفولة والرحلات النيلية بكورنيش النيل في دسوق لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة والرحلات النيلية في نهر النيل فرع رشيد، والألعاب والأنشطة الترفيهية، والملاهي، ومراكب التنزه، وحديقة الحيوان، والسينما والمطاعم.

توافيد المواطنين على مصيف بلطيم

وخلال عيد الأضحى توافد آلاف من المصطافين على مصيف بلطيم، الذي يُعد أبرز شواطئ الدلتا وأجملها، لا سيما أنّه يتميز بالهدوء وجمال وسحر الطبيعة، وتسافر إليه الأسر والعائلات من أنحاء الجمهورية كافة، إذ يعرف بأنه مصيف العائلات.