حسن الخاتمة.. وفاة حاج من المنوفية أثناء أداء مناسك الحج: «كان نفسه يموت هناك»

سادت حالة من الحزن الشديد في قرية كفر طبلوها بمحافظة المنوفية، عقب وفاة خزعل عرفة المسير البالغ من العمر 80 عاما أثناء أداء مناسك الحج، حيث وقف على جبل عرفات ورمي الجمرات وبعد ذلك توفاه الله.

دعاء بالذهاب لأداء فريضة الحج

وقال فوزي ابن الراحل، أن والده أكرمه الله بحسن الخاتمة في مكة المكرمة وأنه اعتمر في 4 مرات، ولكن كان يمني النفس أن يذهب إلى الحج ويدعي الله في كل صلاته أن يؤدي فريضة الحج، وعلى الرغم من بلوغه سن الـ80 كان لديه الثقة بأن الله سوف يستجيب لدعائه، وقبل الذهاب إلى السعودية كان في غاية السعادة والفرح وقال لابنه: «نفسي أموت هناك» .

آخر مكالمة

وتابع أن آخر مكالمة جمعتهم كان في يوم عرفات وأبلغه والده أنه بصحة جيدة وقلبه مليئ بالفرحة والبهجة، وبعد رمي الجمرات توفاه الله داخل الأراضي المقدسة استجابة لرغبة الفقيد، ومن المقرر أن يتم دفنه في مكة المكرمة وأداء صلاة الغائب عليه في قريته وأخذ واجب العزاء.

السيرة الحسنة

وقال أحمد المسير ابن شقيقه، أن عمه اشتهر بين أهل القرية بالسيرة الحسنة والأخلاق الحميدة طوال فترة حياته، وكان قلبه متعلق بالمساجد ويؤدي جميع الفرائض في وقتها، وعندما كنت اجلس معه كان يبلغني عن رغبته في أداء مناسك الحج لكي يكمل أركان الإسلام الخمسة وربنا استجاب لدعواته.