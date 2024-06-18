تفاصيل وفاة حاج من المنوفية على جبل عرفات.. «فارق الحياة أول أيام العيد»

توفي حاج من محافظة المنوفية يدعى إبراهيم علي مهدي، أستاذ جامعي وباحث بالمركز القومي بالبحوث، ويقيم في قرية طوخ طنبشا، وذلك أثناء أداء مناسك الحج، عن عمر ناهز 51 عاما.

«إبراهيم» فارق الحياة على جبل عرفات

وقال عبدالرؤوف، نجل الحاج المتوفى، إن والده توجه منذ 10 أيام إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، دون أن يعرف أحد من أهل قريته أو أقاربه باستثناء أسرته، معللا ذلك بأن الجميع سيعرف قريبا، «قالي أنا هسافر والكل هيعرف يوم عرفات» وهو ما حدث، حيث فارق الحياة في أول أيام عيد الأضحى على جبل عرفات، ودفن في مكة المكرمة.

«إبراهيم» عرف بحب الخير في قريته

وأضاف أن والده عُرف بين أهل قريته بحب الخير والأعمال الصالحة، وشارك في بناء العديد من المساجد، وكان يحافظ على الصلاة في أوقاتها ويساعد الآخرين، وهو الأمر الذي جعل أهل القرية يجتمعون على احترامه وتقديره، كما أحزنهم رحيله.