«ليست أسوان».. مدينة مصرية في قائمة أعلى 10 درجات حرارة على وجه الأرض

ما يزال الطقس الساخن يلقي بظلاله على معظم دول العالم، قبل ساعات من بداية فصل الصيف فلكيًا، والمقرر أن يبدأ غدًا الخميس، إذ سجل فصل الربيع أرقامًا غير مسبوقة في درجات الحرارة، وظواهر جوية نادرة نتيجة التغيرات المناخية، في عام وصفه العلماء بأنه قد يكون الأسخن في التاريخ، ومن ضمنها ظهور مدينتين مصريتين في قائمة المناطق الأعلى سخونة على مستوى العالم في أسبوعين متتاليين.

«4 دول عربية ضمن أعلى 10 درجات حرارة مسجلة على وجه الأرض»، هكذا كشف موقع «Arabia weather»، عن المدن التي سجلت درجات حرارة قياسية خلال الأسبوع الماضي، بحسب التقرير العالمي الذي يرصد أعلى 10 درجات حرارة حول العالم.

قنا وأسوان في قائمة الأعلى حرارة في العالم

وضمن التقرير الذي أصدره موقع «Arabia weather»، تعتبر مدينة قنا جنوب مصر، من المدن الأربعة الأكثر سخونة على كوكب الأرض، إذ سجلت 47.4 درجة مئوية يوم 14 يونيو الجاي، في حين سجلت مدينة أسوان 49.6 درجة مئوية في الظل، وذلك يوم الخميس 7 يونيو، بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الأعلى حرارة على وجه الأرض الأسبوع الماضي

ويستعرض «الوطن» المدن العربية الأربعة التي جاءت في قائمة الأعلى من حيث درجات حرارة على وجه الأرض خلال الأسبوع الجاري:

منطقة قرن العلم، سلطنة عمان، 48 درجة مئوية.

ولاية عين صلاح، جنوب الجزائر، 47.9 درجة مئوية.

مدينة العقبة، جنوب الأردن، 47.8 درجة مئوية.

مدينة قنا جنوب الصعيد، مصر 47.4 درجة مئوية.

ويبدأ فصل الصيف رسميا غدًا، الموافق 20 يونيو، ويستمر حتى يوم 22 سبتمبر من العام الجاري، وسط ترقب من العالم لدرجات الحرارة، التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الأسابيع الماضية، ومن المتوقع استمرارها خلال فصل الصيف.