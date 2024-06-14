لا تفعل مثل الهندي واتبع 4 نصائح.. «راحت عليه نومه» أثناء السباحة هربا من الحر

حيلة غريبة لجأ إيها مواطن في ولاية هندية تسمى تلنجانا، لتبريد جسمه في الطقس الحار، إذ قرر الاتجاه إلى أحد الأنهار في الساعة الـ7 صباحًا لأخذ غفوة، وعندما ظل ساكنًا لا يتحرك في مكانه لمدة زادت عن 4 ساعات، أبلغ عدد من السكان المتواجدين أمام النهر الشرطة، ظنًا منهم بأن هناك جثة غارقة في المياه، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

النوم في النهر

أثار المواطن الهندي الريبة والشكوك لدى السكان، الذين لاحظوا وجوده ملقى على ظهره في النهر عدة ساعات دون حركة، لذا أبلغوا شرطة ولاية تلنجانا بوجود جثة رجل في النهر، ربما تعرض للغرق أو لجريمة قتل، وفور وصول الشرطة، سحب أحد أفرادها الرجل حتى صُدم الجميع باستيقاظه ووقوفه، مؤكدًا لهم أنه كان يشعر بالحر الشديد وأراد تبريد جسمه بالنوم في النهر.

نصائح لتبريد جسمك في الحر

في إطار هذا، قدم موقع «medicalnewstoday» مجموعة من النصائح، التي يمكنك اتباعها لتبريد جسمك في الطقس الحار، كالتالي:

احرص على ارتداء الملابس الخفيفة الفاتحة: إذ ينبغي عليك اختيار الأقمشة المناسبة التي ترتديها خلال فصل الصيف، كالقطن والكتان، لأنها تعكس ضوء الشمس.

احرص على شرب السوائل الباردة