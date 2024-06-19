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بدء توزيع لحوم أضاحي «الأوقاف» في الجيزة غدا

كتب:

سهيلة هاني
02:28 م | الأربعاء 19 يونيو 2024
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

يشهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وعدد من قيادات الوزارة غدًا، انطلاق توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحي الأوقاف بواقع 60 طنًا من اللحوم البلدية تبدأ غدًا في الجيزة، وتجوب باقي المحافظات بحد أدنى 2000 أسرة بكل محافظة ضمن الدفعة الأولى.

توزيع لحوم الأضاحي

وأضاف جمعة في بيان عبر صفحته أنّ الجولة تبدأ في تمام الحادية عشرة صباحا، يليها بيانا بشأن تطور المشروع وتحقيقه رقم قياسي جديد لهذا العام.

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