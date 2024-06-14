«أوقاف القليوبية» تطلق قافلة دعوية في مسجد التقوى بقرية الحزانية

أطلقت مديرية أوقاف القليوبية برئاسة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية القافلة الدعوية الكبرى، التي انطلقت بمسجد التقوى بقرية الحزانية في إدارة أوقاف شبين القناطر غرب، حيث تناولت فعاليات القافلة المقرأة القرآنية للأئمة أصحاب الأصوات الحسنة وقراءة سورة الكهف ثم مجلس الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومجلس تكبيرات العيد احتفالا بعيد الأضحى.

فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بالقليوبية

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، في بيان، أن القافلة الدعوية تضمنت حلقة إيمانية للدعاء إلى الله تعالى بأن يحفظ البلاد والعباد ويرفع الكرب عن المكروبين وإطلاق تكبيرات العيد في إطار استقبال وقفة عرفات وعيد الأضحى، بالإضافة إلى قافلة الواعظات الكبرى بالقليوبية مع سيدات قرية الحزانية بمدينة شبين القناطر، في إطار فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بالقليوبية.

وقامت الواعظتان تهاني عناني وآية خفاجي بإلقاء درس للسيدات، تناول الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع، بالإضافة إلى قيمة العمل وضرورة إتقانه ومراعاة الأمانة حال أداء واجب العمل.

النشاط الصيفى للأطفال محاكاة الحج

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن القافلة تضمنت فعاليات النشاط الصيفي للأطفال في إطار النشاط التثقيفي للطفل، ضمن أنشطة مساجد القليوبية، ومنها أنشطة ملتقيات الأطفال والتي تتميز بالنشاط التثقيفي للطفل بمساجد القليوبية بإقبال غير مسبوق من الأسرة المصرية.

وذكر وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن النشاط التثقيفي للطفل منتشر بجميع مناطق القليوبية بالمساجد الكبرى بكل قرية ومدينة وحي على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن النشاط التثقيفي للطفل شهد خلال الأيام الأولى من ذي الحجة أجواء مناسك الحج والتلبية والتكبيرات وتعليم الأطفال بعض المشاهد والمناسك المتعلقة بالحج من خلال نماذج محاكاة للكعبة المشرفة.