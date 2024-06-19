دعاء الرجوع من السفر.. «اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى»

مع كلّ رحلةٍ تنتهي، يبدأ شعور عميق بالامتنانِ يغمر قلوب المسافرين، يمتزج بفرحة اللقاء بأحبابهم، وشوق العودة إلى الديار، ولأن السفر رحلة مليئة بالتجارب والتحديات، قد تواجه فيها صعوبات وتصادف مخاطر، إلا سلامةَ العودة تُغلّف كل تلك المشاعرِ بِسحرها الخاص، لذا يحرص المسلمون على ترديد أدعية مُستحبة عند العودة من السفر، تعبيرًا عن شكرهم لله تعالى على عظيم لطفه وكرمه.

هناك أكثر من صيغة يمكن قولها دعاء الرجوع من السفر، وفق ما أوضحه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، ومنها ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، حينما قال: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اللهم إنا نسألُكَ في سفرنا هذا البرَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعْثاءِ السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل» وإذا رجع قالهن وزاد فيهن «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون» (رواه مسلم).

دعاء الرجوع من السفر

ويردد البعض في دعاء الرجوع من السفر الصيغ التالية:

«سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد ألا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ربِّ احفظني في سفري يا كريم فأنت خير الحافظين».

«سُبْحَانَ الّذِي سَخّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنّا إِلَىَ رَبّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللّهُمّ إِنّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرّ وَالتّقْوَىَ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىَ، اللّهُمّ هَوّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنّا بُعْدَهُ، اللّهُمّ أَنْتَ الصّاحِبُ فِي السّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ».

«اللَّهمَّ رحمتَك أَرجو فلا تَكِلني إلى نَفسِي طرفةَ عينٍ، وأصلِح لي شَأني كلَّه لا إلَه إلَّا أنتَ».

«اللهم ربَّ السماوات السبع وربَّ العرش العظيم، ربَّنا وربَّ كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيءٍ أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس دونك شيء، يسِّر لي سفر، وردَّني إلى أهلي وأحبتي وبلدي سالمًا يا رب العالمين. اللهم إني استودعتك نفسي، وأهلي، ومالي، اللهم احفظنا بحفظك واصرف عنا كل مكروه وسوء».

صيغة دعاء الرجوع من السفر

ويقول البعض في دعاء الرجوع من السفر الصيغ التالية:

«اللهُ أكبَرُ، اللهُ أكبَرُ، اللهُ أكبَرُ».

«سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ* وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ»

«اللهم إني أسألُك العافيةَ في الدنيا والآخرةِ، اللهم إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استرْ عورتي وآمنْ روعاتي، اللهم احفظْني مِن بين يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذُ بعظمتِك أن أُغتالَ مِن تحتي».

«اللهم يسِّر لي طريق العودة، وأبلغني وجهتي بسلامة وعافية».

«لا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ».

«رَبَّنا آتِنا مِن لَدُنكَ رَحمَةً وَهَيِّئ لَنا مِن أَمرِنا رَشَدًا».

«اللهم يسِّر لي سفري، واطوِ عنه بعده، وادفع عني مشقَّته، وردني إلى أهلي وأحبتي سالمًا يا رب العالمين».