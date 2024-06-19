«الأرصاد» تحذّر من ارتفاع درجات الحرارة: وصلت إلى ذروتها على القاهرة الكبرى

تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، لتصل إلى ذروتها بمعدل 37 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتتخطى ذلك لتصل إلى 40 درجة على شمال الصعيد، وتصل إلى 45 درجة على جنوب الصعيد، وفق الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ارتفاع درجات الحرارة الآن

وتأتي درجات الحرارة الآن على معظم مناطق الجمهورية كما يلي.

القاهرة الكبرى: 36 درجة مئوية.

الإسكندرية: 30 درجة مئوية.

كفر الشيخ: 36 درجة مئوية.

المنصورة: 37 درجة مئوية.

طنطا: 37 درجة مئوية.

دمياط: 30 درجة مئوية.

السويس: 34 درجة مئوية.

العريش: 39 درجة مئوية.

الطور: 31 درجة مئوية.

طابا: 43 درجة مئوية.

رفح: 29 درجة مئوية.

كاترين: 33 درجة مئوية.

بورسعيد: 28 درجة مئوية.

الإسماعيلية: 35 درجة مئوية.

شرم الشيخ: درجة مئوية.

شلاتين: 44 درجة مئوية.

الغردقة: 40 درجة مئوية.

الفيوم: 37 درجة مئوية.

بني سويف: 38 درجة مئوية.

المنيا: 38 درجة مئوية.

أسيوط: درجة مئوية.

سوهاج: 41 درجة مئوية.

قنا: 45 درجة مئوية.

الأقصر: 43 درجة مئوية.

أسوان: 46 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة اليوم، تشهد البلاد وفق هيئة الأرصاد الجوية اليوم طقس شديد الحرارة نهارا على معظم الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على باقي الأنحاء.